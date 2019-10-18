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Balıkesirli girişimci ürettiği makarnayı 'a ihraç edecek

Balıkesirli girişimci ürettiği makarnayı Tayvan'a ihraç edecek

18.10.2019, 11:30

'in Manyas ilçesinde 5 yıl önce 'den aldığı kredi ile endemik otlarla makarna üreten girişimci Serap Karakaş, gelen taleplere yetişemiyor. Karakaş'ın evinin bahçesinde ürettiği makarnaya, 'dan talip olan bir firma, 4 ton makarna siparişi verdi.

Manyas ilçesi Kulak Mahallesi'nde 5 yıl önce 'den aldığı 10 bin liralık krediyle küçük çapta başladığı endemik otlarla makarna imalatında bugün taleplere yetişemeyen Serap Karakaş, ürün çeşidi yelpazesini genişletiyor. Serap Karakaş son olarak yosun, zerdeçal ve üzüm çekirdeğini ilgili kişiler ve gıda danışmanlarıyla istişare ederek makarnalarına kattığını söyledi.

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