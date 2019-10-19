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'de tesisi alev alev yandı

Balıkesir'de geri dönüşüm tesisi alev alev yandı

19.10.2019, 13:48 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019,13:49

'in Bandırma ilçesinde sabaha karşı çıkan yangında hurda kağıtların toplandığı tesisi alev alev yandı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Bandırma - Gönen Karayolu üzerinde bulunan Bandırma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kağıt geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sabaha karşı çıkan yangına Organize Sanayi İtfaiyesi'nin yanısıra Bandırma ve Gönen'den 7 itfaiye ekibi müdahale etti. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren yangın yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alınırken, H.C. (49)'ye ait olan ve hurda kağıtların ayrıştırılarak geri dönüşüme gönderildiği tesiste bulunan değeri 1 milyon TL'yi bulan bin ton hurda kağıt ve plastik alev alev yandı.



Tesiste 2 milyon TL değerinde makine bulunduğu öğrenilirken yangın sonucunda tesisin çatı bölümü ve iç kısımlarında ağır hasar meydana geldi. Soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

İHA

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