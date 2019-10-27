Ayvalık, Zeytin Hasat Festivali ile renklendi

15. Ayvalık Zeytin Hasat Festivali başladı. Bu seneki sloganı ‘Her Hasat Bir Barış Çağrısı’ olan festivalde Ayvalık zeytinyağının dünyada tanınması için panel, sergi ve gösteriler düzenleniyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık Ticaret Odası'nca ortaklaşa düzenlenen 15. Ayvalık Uluslar arası Zeytin Hasat Festivali başladı. Festivalin bu seneki sloganı 'Her Hasat Bir Barış Çağrısı' olarak belirlenirken organizasyon boyunca Ayvalık zeytinyağının tanıtımı için çeşitli panel, sergi ve gösteriler düzenleniyor. Festivale katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, ilçedeki iş adamlarıyla bir araya geldi. Ayvalık'ta, ilçe merkezinde kurulan zeytin pazarındaki zeytin ve zeytinyağı stantlarını Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın ve ATO Meclis Başkanı Mehmet Sıray'ın yanı sıra çok sayıda sektör temsilcisiyle birlikte gezen Hisarcıklıoğlu, daha sonra Cunda Uygulama Oteli'nde Ayvalıklı iş adamlarıyla buluştu.



YENİ KEŞFEDİYORUZ



Hisarcıklıoğlu, "Biz maalesef zeytinyağını bile yeni keşfetmeye başladık. Buna da üzülüyorum" dedi. Türkiye genelinde pek çok zeytin hasatı etkinlikleri yapılmasının mimarının Ayvalık ve Ayvalıklılar olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Zeytin hasatı şenliği aslında Ayvalıklıların. Ben geçmişten bu yana bu organizasyonun yapılmasını sağlayan başta ticaret odası başkanlarımıza, kaymakamlarımıza ve belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Birçok yerde zeytin hasatı şenliği yapılmıyordu. Şimdi onlar da başladı" dedi.



MARKA YAPMALIYIZ



Hisarcıklıoğlu şunları söyledi:

"Biz; zeytini yağa çevirip, markalaştırıp, satabilmeyi beceremiyoruz. Zeytinyağını tenekelere bas. İtalya'ya gönder. Bir de fiyatı düşürmek isterlerse, 'makine yağını kattı içine' derler. Türk zeytinyağını öldürecekler ya. Markalaşamayınca, birlerine mahkûm oluyorsun. Mesela yoğurt da gitti elimizden."

METİN BURMALI / SUAT SALGIN