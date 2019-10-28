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'de kutlamaları başladı

Balıkesir'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

28.10.2019, 15:20

’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96. yıl dönümü ’na çelenk sunumuyla kutlanmaya başlandı. kutlamaları yarın saat 09.00'da Valilik binasında tebrigat töreninin ardından 'nda geçit töreniyle devam edecek.

Kutlama töreni dolayısıyla Vali Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Kemal Turan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Çelenk konulmasının ardından başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı okundu.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yarın saat 09.00'da Valilik binasında tebrigat töreninin ardından Kuvayi Milliye Meydanı'nda geçit töreniyle devam edecek. Çelenk törenine protokolün yanı sıra sivil toplum kuruluşları, dernekler, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

İHA

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