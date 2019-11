“Geç sanayileşme Balıkesir için avantaj”

Az sanayileşmiş olmanın Balıkesir için bir avantaj olduğunu belirten Vali Ersin Yazıcı, “Şimdi mevzuatlar değişti. Toprağa, suya ve havaya zarar vermeden sanayileşeceğiz. 30-40 yıl önce sanayileşen şehirlerde insan sağlığıyla ilgili büyük sıkıntılar var” dedi

Balıkesir'de 15 Temmuz'un hain kalkışma teşebbüsünün hemen öncesi o zor günlerde göreve başlayarak kriz dönemini alnının akıyla tamamlayan Vali Ersin Yazıcı geldiği günden bu yana Balıkesir'in gülen yüzü oldu. Türkiye'nin 7 bölgesi 12 farklı yerinde görev yapan Yazıcı, Balıkesir'deki olmazsa olmaz önceliğinin fakir fukaraya destek ve eğitim olduğunu belirtti. Şehrin daha çok müteşebbis ruhlu olması gerektiğini ve bu kısmın biraz zayıf kaldığını dile getiren Vali Yazıcı asayiş yönünden rahat ve güvenli bir il olduğunu da sözlerine ekledi. Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir'de geçirdiği 3 yıllık görev süresince şehrin sosyal yapısı, ekonomisi ve geleceğine dair düşüncelerini Yeni Asır Balıkesir muhabiri Otağ Fırıncıoğulları'na anlattı.



ÜLKEYİ DOYURUYOR



Balıkesir bulunduğu bölge için ne anlam ifade ediyor?

Balıkesir'e "Türkiye'yi doyuran il" diyorlar. Doğru. Türkiye'deki 12. görev yerim. Hemen hemen 7 bölgenin her tarafında çalıştım. Türkiye'yi iyi tanıdığımı ifade edebilirim. Ama burası et, süt ve süt ürünleri ile sebzelerin en güzelinin en kalitelisinin ve bütün çeşitlerini barındıran bir şehir. En güzel kuzuyu da biz üretiyoruz, en güzel peynirler de bence burada yapılıyor. Buradaki manda kaymağını da ben hiç bir yerde yemedim. Balıkesir'in geleceğini parlak olarak değerlendiriyorum. Az sanayileşmiş olması handikap değil bilakis avantaj. Şimdi mevzuatlar değişti toprağa, suya ve havaya zarar vermeden sanayileşeceğiz. Bence bu şehir için bir avantaj. 30-40 yıl önce sanayileşmesini tamamlayan şehirlerde insan sağlığıyla ilgili çok büyük sıkıntılar var.



Geldiğiniz günle bugünkü Balıkesir arasında ne gibi farklar var?

Fiziksel yatırımlarla ilgili aslında çok şey anlatılabilir. 3 yıldır buradayım benim dönemimde 30 tane yeni okul yaptık belki de daha fazla. Şişecam gibi bir dev geldi mesela. Boya sektörünün birincisi burada. İstanbullu birçok sanayici OSB kurmak için bölgeye geliyor, arazi topluyor. Bir değişim, dönüşüm var her alanda ama benim ısrarla vurguladığım bir konu var. Kalite. Bu konuyu ıskalıyoruz gibi geliyor.





ASAYİŞ SIKINTISI YOK



Asayiş yönünden Balıkesir'i nasıl buluyorsunuz?

Asayiş olarak şükrediyoruz bu nüfusa, bu büyüklüğe göre Türkiye ortalamalarına baktığımızda asayiş problemimiz yok diyebiliriz. Yazın körfez bölgesinde olaylarımız artıyor ama kayda değer olaylar değil. Uyuşturucuyla ilgili sıkı takiplerimiz var başta okullar olmak üzere. Asayiş yönünden Balıkesir rahat ve güvenli bir il.



Çocuklarda suçu önlemeye yönelik çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

Alt gelir grubunun yoğun olduğu mahallelerdeki okullarda 20 binden fazla çocuğa sporu zorunlu tuttuk. Bunun 11 bini satranç diğerleri de değişik spor dallarında. Amacımız, sıkıntılı yaşamın içinde çocuklara bir hedef verebilmek.



Otoyolların tamamlanması Balıkesir'e neler kazandıracaktır?

Yol medeniyettir diye bir söz var. Bir sanayicinin İzmir ve Bandırma limanına kolay ulaşması çok önemli bir şey. Buradan Çanakkale köprüsüyle artık İstanbul, Kocaeli dolaşmadan direk Avrupa'ya ürünü ulaştırabilirseniz. İstanbul artık sanayiyi atıyor bünyesinden. Kocaeli ve Bursa'da da doymuşluk var dolayısıyla bu arada bu şehirlere de yakın olması gerekiyor. Ben umutluyum yol da büyük bir avantaj.



GİRİŞİMCİLİK LAZIM



Balıkesir'deki en büyük eksiklik sizce nedir?

Çok büyük bir eksiklik yok. İnsanlar gayet sakin, vatanına milletine bağlı. Biraz müteşebbis ruhlu olmaları lazım bu kısım biraz zayıf.



"AİLEM BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"



Çalışmanın dışında Vali Yazıcı neler yapar? Vaktini nasıl geçirir?

İşin dışında Pazar günlerini mümkün olduğu kadar kendime ayırmaya çalışıyorum. Akşamları belli bir saatten önce ve gitmeye çalışıyorum. Aile kavram benim için önemli yatılı okumuş, ailesinden uzak kalmış birisi olarak. Ailemle birlikte olmayı seviyorum. Çocuklarımla da arkadaş gibiyim. Sinemaya gidip bowling oynuyoruz. Önceden atlı sporları da yapıyorduk.





"TERMALİ ÖNE ÇIKARMAK LAZIM"



Zeytinyağı ve turizm?

Körfezde Ayvalık'tan Edremit'e kadar üretilen zeytinin, zeytinyağının lezzeti bir başka. Gerçekten 10 numara. Daha fazla pazarlamaya, insanlara bu lezzeti tattırmaya ihtiyacımız var. Turizm değerlerimiz var ama iyi kullanıp değerlendiremediğimizi düşünüyorum. Termalle ilgili Allah vergisi bir su var bunu çok tanıtamıyoruz. İlk 5 ilde Balıkesir yok, kaynaklar olarak var bu büyük handikap. Bu konuda Büyükşehir'de gayret ediyor. Edremit Körfezine gelen 1,5 milyon insandan Balıkesir merkezinin istifade edememesi büyük bir handikap büyük bir hata bana göre.

