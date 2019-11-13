Ayvalık’ta devrik mobese direği

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde şiddetli yağış ve fırtına sırasında bir aracın çarpması sonucunda yıkılan mobese direği, aradan bir ay geçmesine rağmen onarılıp yerine dikilemedi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde şiddetli yağış ve fırtına sırasında bir aracın çarpması sonucunda yıkılan mobese direği, aradan bir ay geçmesine rağmen onarılıp yerine dikilemedi. Atatürk Caddesi üzerinde bulunan ve bölge halkının 'Jandarma Kavşağı' olarak isimlendirdiği bölgede bulunan direğin onarılmaması nedeniyle bölgede güvenlik açısından gerekli kamera kaydı alınamadığını belirten vatandaşlar duruma tepkili. Elektrik kablolarının da uçlarının açık bırakılmasının ölümcül risk taşıdığını dile getiren mahalleliler, bir aydan bu yana mobese direğinin yerinden çıkıp devrilmiş halde durmasının Ayvalık'a yakışmadığını kaydetti.

Defalarca yetkililere durumu bildirmelerine rağmen direğin düzeltilmediğini söyleyen vatandaşlar, sorumluları göreve davet etti.