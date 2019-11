'Balıkesir, dünya kentleriyle yarışacak'

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Şehrin her bölgesinin farklı değerleri var. Bunları harekete geçirecek bir planlama yaptık. Balıkesir’in marka değerini büyüterek, dünya şehirleriyle yarışır hale getireceğiz” dedi

Balıkesir'de Karesi Belediye Başkanlığı sırasında yaptığı çalışmalarla dikkatleri üzerine çeken ve son seçimde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Yücel Yılmaz, parti ayrımı yapmaksızın çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Yılmaz, icraatlarını ve planlarını Yeni Asır Balıkesir muhabiri Otağ Fırıncıoğulları'na anlattı.



Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra ilk icraatınız ne oldu?

İlçe ilçe geziyor, ayrım yapmaksızın tüm ilçe belediyelerinin Büyükşehir ile koordinasyonunu ve işbirliğini güçlendirmek adına çalışıyoruz. Amacımız tüm ilçelerimizle uyum içinde sorunlara hızlıca çözüm üretmek. Bu doğrultuda Balıkesir'in geleceğine yön verecek, 2020 ve 2024'ü kapsayacak stratejik planı tüm şehrin katılımı ve mutabakatıyla, Büyükşehir Belediye Meclisimizden oybirliğiyle geçirmenin gururunu yaşıyoruz.



Yönetim ve belediyecilik anlayışınız nedir?

Vatandaşını can kulağıyla dinlemeyen, şehri yönetemez. Bu anlayışla üreten, şehir için dertlenen insanlarımız ve akademisyenlerimiz ile şehrin geleceğini konuşuyor, ortak aklı ve birlikte çalışma kültürünü geliştirecek adımlar atıyoruz. İstiyoruz ki vatandaşımız taleplerini dile getirsin, fikrini söylesin, şehrin geleceği için bir adım atsın. Bunun için gerekli ortamı sağlamak ise bizim en temel önceliğimiz. Şeffaf, hesap verebilen, vatandaşın sorunlarını bilen, çözüme yönelik adımları hızlı bir şekilde atan, insan ve hizmet odaklı bir belediyecilik anlayışını benimsiyoruz.





POTANSİYELİMİZ BÜYÜK



Görmeyi arzuladığınız nasıl bir Balıkesir?

Coğrafyasının gücünü, tarımsal üretim çeşitliliğini ve tarihsel birikimlerini temiz sanayi, yüksek teknoloji ile dünya markası gıda ürünlerine, temiz enerjiye, nitelikli sağlık ve turizm hizmetlerine dönüştürebilen; her bir ilçesinin kendine has marka unsurlarıyla dünyaca kabul gördüğü, bütün mahalle ve sokaklarında kültürün, sanatın, sporun tüm renkleriyle hayat bulduğu, doğasıyla barışık, güvenli, her alanda üreten, yerel değerleriyle öne çıkan, geçmişinden aldığı gücü geleceğe taşıyan bir Balıkesir'i planlıyoruz.



ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR



Uluslararası arenada Balıkesir'in yeri nedir?

El birliğiyle Balıkesirimizin marka değerini büyüteceğiz. Ki zeytin, zeytinyağı, turizm ve tarımın değeri büyüsün. Dünyada artık şehirler yarışıyor. Bu yüzden kentler arasında işbirliğine gidecek, uluslararası network kuracağız. Balıkesir'in potansiyelini evrensel ve yerel aklın entegrasyonuyla değerlendiriyoruz. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA), Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Meclisi'nde kadın, çocuk, aile, iklim değişikliği, çevre, kırsal kalkınma ve bölgesel işbirlikleri kurulmasına yönelik uluslararası çalışmalar yapıyoruz.





'ŞEHRİN TÜM İHTİYAÇLARINI BELİRLEDİK'



İlk somut adımlarınız ne oldu?

Balıkesir potansiyeli yüksek bir şehir. 290 kilometre sahil şeridi, 22 adası var. Dünya görüşü, eğitim düzeyi ve beklenti olarak birbirinden çok farklı yaşam tarzları var. Öncelikle bunları birarada yönetecek planlama sürecimizi tamamladık; şehrin bütün ihtiyaçlarını belirledik.



Size göre Balıkesir ne ifade ediyor?

Balıkesir coğrafyası, kültürü, tarihiyle görkemli bir şehir. Verimli topraklarıyla tarım; yenilenebilir enerji kaynakları, doğası, kıyıları ve termaliyle turizm; yeni ulaşım ağlarıyla sanayi; yeraltı zenginlikleriyle maden; geçmişiyle kadım bir tarih kültür demektir. Biz bu potansiyeli harekete geçirmek ve dünyaya tanıtmak için çalışıyoruz. Hedefimiz; ülke ve dünya çapında yükselen Balıkesir.

