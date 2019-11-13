Balıkesir'de zeytin ağacından düşen milli sporcu Sabahattin Tatar ağır yaralandı

Balıkesir'de, zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Yürüyüş Milli Takımı başantrenörü ve milli sporcu Sabahattin Tatar, ağır yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Tatar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Murateli Mahallesi'ndeki bahçesine giden Tatar, zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düştü.