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'de zeytin ağacından düşen ağır yaralandı

Balıkesir'de zeytin ağacından düşen milli sporcu Sabahattin Tatar ağır yaralandı

13.11.2019, 18:42 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019,18:43

'de, zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Yürüyüş başantrenörü ve , ağır yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Tatar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi

'in Ayvalık ilçesi Murateli Mahallesi'ndeki bahçesine giden Tatar, zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düştü.

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