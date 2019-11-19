Sağlık turizminin gözdesi Sındırgı

Termal ve kültür turizminin yükselen yıldızı Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, yabancı turistlerin de dikkatini çekiyor. Termal kaynaklar başta olmak üzere, turizm alanında yapılan yatırımlar ve halkın samimiyeti, ziyaretçilerin beğenisini kazanıyor.

Termal ve kültür turizminin yükselen yıldızı Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, yabancı turistlerin de dikkatini çekiyor. Termal kaynaklar başta olmak üzere, turizm alanında yapılan yatırımlar ve halkın samimiyeti, ziyaretçilerin beğenisini kazanıyor. Aralarında doktor, acente sahibi ve basın mensupları bulunan 6 ülkeden Sındırgı'ya gelen heyet ilçeye hayran kaldı. Özellikle termal kaynakları incelemek adına ilçeye gelen heyet turizm alanında yapılan çalışmaları da yerinde inceledi. Emendere kaplıca bölgesinde başlayan gezi, kışla müze han, çömlek atölyesi, Türk sokağı, Şerif Paşa sokağı, belediye hizmet binası, hanımeli çarşısı, Akpınar yaşam merkezi ve Hisaralan kaplıca bölgesi ile devam etti. Heyete rehberlik eden Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş bölgenin tüm değerlerini turistlere tanıttı.

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