  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Balıkesir > Ayvalık’ta 49 göçmen yakalandı

Ayvalık’ta 49 yakalandı

Ayvalık’ta 49 göçmen yakalandı
Giriş Tarihi: 20.11.2019

'in Ayvalık ilçesinde yasadışı yoldan 'ın 'na gitmek isteyen 49 Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasadışı yoldan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 49 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Ayvalık'ta Çıplak Ada'nın güneyinde bir gurup göçmenin lastik botla Midilli'ye doğru ilerlediğini fark eden Kuzey Ege Sahil Güvenlik ekipleri şişme botu durdurdu. 24'ü çocuk, 12'si kadın olmak üzere 49 Afganistan uyruklu göçmen ele geçirilerek, Ayvalık'ın Cunda Adası'na götürüldü. Sahil Güvenlik tarafından yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi insani yardımların yapıldığı göçmenler hakkında yasal işlem başlatıldı.

SUAT SALGIN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ayvalık’ta 49 göçmen yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN