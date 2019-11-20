Ayvalık’ta 49 göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasadışı yoldan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 49 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasadışı yoldan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 49 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Ayvalık'ta Çıplak Ada'nın güneyinde bir gurup göçmenin lastik botla Midilli'ye doğru ilerlediğini fark eden Kuzey Ege Sahil Güvenlik ekipleri şişme botu durdurdu. 24'ü çocuk, 12'si kadın olmak üzere 49 Afganistan uyruklu göçmen ele geçirilerek, Ayvalık'ın Cunda Adası'na götürüldü. Sahil Güvenlik tarafından yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi insani yardımların yapıldığı göçmenler hakkında yasal işlem başlatıldı.

SUAT SALGIN