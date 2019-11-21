  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Balıkesir > Balıkesir'de yaban arılarının saldırdığı kişi öldü

'de yaban arılarının saldırdığı kişi öldü

Balıkesir'de yaban arılarının saldırdığı kişi öldü

21.11.2019, 17:33

’in Ayvalık ilçesinde, yaban arılarının saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kendisine ait teknesiyle turistleri gezdiren Ali Foçalıoğlu (52), teknesinin bakımını yaptığı tersanede yuvalanan yaban arılarının saldırısına uğradı. Baygınlık geçiren Foçalıoğlu, sağlık ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Foçalıoğlu, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ali Foçalıoğlu'nun evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Balıkesir'de yaban arılarının saldırdığı kişi öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN