Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yaban arılarının saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, kendisine ait teknesiyle turistleri gezdiren Ali Foçalıoğlu (52), teknesinin bakımını yaptığı tersanede yuvalanan yaban arılarının saldırısına uğradı. Baygınlık geçiren Foçalıoğlu, sağlık ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Foçalıoğlu, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ali Foçalıoğlu'nun evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.
AA
Balıkesir'de yaban arılarının saldırdığı kişi öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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