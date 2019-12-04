Balıkesir'de metruk evde çıkan yangın korkuttu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde metruk bir evde çıkan yangın, mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşattı. Yapılan incelemede yangının, eski bir yorganın sigara izmariti nedeniyle tutuşması nedeniyle çıktığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçe merkezindeki Hayrettinpaşa Mahallesinde bulunan metruk bir binada yangın çıktı.