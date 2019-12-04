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'de metruk evde çıkan korkuttu

Balıkesir'de metruk evde çıkan yangın korkuttu

04.12.2019, 10:02 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019,10:33

'in Ayvalık ilçesinde metruk bir evde çıkan , mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşattı. Yapılan incelemede yangının, eski bir yorganın sigara izmariti nedeniyle tutuşması nedeniyle çıktığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçe merkezindeki Hayrettinpaşa Mahallesinde bulunan metruk bir binada çıktı.

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