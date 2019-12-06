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'de geçiren hasta için kalktı

Helikopter ambulans Balıkesir'de septik şok geçiren hasta için kalktı

06.12.2019, 17:35

'deki Edremit Devlet Hastanesi'nde geçiren bir hasta ile İstanbul Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi.

Edremit Devlet Hastanesi İkinci Basamak Yoğun Bakım Ünitesinde tanısı ile yatmakta olan M.A.A. (69) adlı hasta için 3. Basamak yoğun bakım ihtiyacı oluşması nedeniyle 112 Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi'ne sevk talebinde bulunuldu.

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