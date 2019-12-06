Balıkesir'deki Edremit Devlet Hastanesi'nde septik şok geçiren bir hasta helikopter ambulans ile İstanbul Fatih Sultan Mehmet Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi.
Edremit Devlet Hastanesi İkinci Basamak Yoğun Bakım Ünitesinde septik şok tanısı ile yatmakta olan M.A.A. (69) adlı hasta için 3. Basamak yoğun bakım ihtiyacı oluşması nedeniyle 112 Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi'ne sevk talebinde bulunuldu.
Helikopter ambulans Balıkesir'de septik şok geçiren hasta için kalktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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