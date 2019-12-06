Mehmet Erol: ‘Hizmet bizim işimiz’

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, gönül belediyeciliği ile halka kaliteli hizmet sunma gayreti içerisinde olduklarını ifade etti. Erol, AK Partili bir belediye olarak Erdoğan'ın gösterdiği yolda yürüdüklerini dile getirdi.

Aydın'ın en önemli ilçelerinden biri olan Buharkent, hayata geçirilen belediyecilik çalışmalarıyla göz dolduruyor. Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, ilçeye kazandırdığı hizmetlerle halkın takdirini kazandı.

İŞ İMKANI

Buharkent'e üniversite ve Aydın'ın ilk millet bahçesini kazandıran Başkan Erol, Buharkent OSB'yi canlandırarak 5 bin kişiye iş kapısı açtı. Başkan Erol, gönül belediyeciliği ile halka kaliteli hizmet sunma gayreti içerisinde olduklarını söyledi. Başkanlıkta ikinci dönemini geçiren AK Partili Mehmet Erol, görev süresi içinde hayata geçirdiği önemli projeleri Yeni Asır'a anlattı. 2014 yerel seçimlerinde, önceki dönemde yapmış olduğu hizmetlerin karşılığı olarak Belediye Başkanlığı görevinin vatandaşların teveccühü ile yeniden kendisine nasip olduğunu dile getiren Başkan Erol, "Hizmetle geçen 5 yılı geride bıraktık. Yaptığımız büyük hizmetlerin karşılığında halkımızın güvenini kazanarak yeniden ilçemize hizmet için kolları sıvadık" dedi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de belediyeciliği ideolojik belediyecilikten hizmet belediyeciliğine dönüştürdüğünü ifade eden Erol, AK Partili bir belediye olarak Erdoğan'ın gösterdiği yolda yürüdüklerini dile getirdi.

İLK MİLLET BAHÇESİ

İlçenin geleceğini düşünerek belirledikleri hedefler doğrultusunda projeleri hayata geçirdiklerinin altını çizen Başkan Erol, "Tüm projelerimizi ilçemizin geleceğini düşünerek belirlediğimiz hedefler doğrultusunda hayata geçiriyoruz. İlk olarak Buharkent'e Adnan Menderes Üniversitesi'nin bir bölümünü kazandırdık. Aydın'ın ilk millet bahçesini hayata geçirdik. Halkın nefes alabileceği harika bir rekreasyon alanı oldu. Kent Meydanı ve pazar yeri projesinde de son aşamaya geldik. Tüm dereleri ıslah ederek taşkın sorununu ortadan kaldırdık" dedi.



360 BİN METREKARE PARKE TASI

Aydın'ın ilçeleri arasında, en iyi kütüphaneye sahip olduklarını belirten Erol, "Kütüphanemiz, en son kitaplarla dolu. Bin 500 kitap okuyan üyemiz var. Kamulaştırma ile 2 milyon liraya iki bina satın aldık. Hem merkezde hem de kırsalda parke taşı sorununu çözdük.

Yollara ve sokaklara toplamda 360 bin metrekarelik parke taşı döşemesi gerçekleştirdik. Aydın'ın en güzel deve güreşi arenasını ilçeye kazandırdık. Futbol sahamızı yeniledik. 5 halı sahayı sporseverlere tesis ettik. İlçemizde ilk yüzme havuzu inşa ettik. Gelenbe Mesire Alanı'nı açtık. Kırsal yerlerde oyun grubu eksikliği kalmadı. Sosyal projelere de ağırlık verdik" dedi.



5 BiN KİŞİYE İSTİHDAM

Buharkent OSB'yi faaliyete geçirdiklerini dile getiren Erol, "Göreve gelir gelmez Buharkent Belediyesi'nin OSB müteşebbis heyetinde yer almasını sağladık. Ben de yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlendim.

OSB alanının 830 dönümünü kamulaştırdık. Tanıtım yaptık ve OSB'mize yoğun bir talep aldık. Şu anda 23 yatırımcımız var. OSB, Aydın'ın doğu bölgesinin en büyük projesi" diye konuştu.

İHSAN KARATAŞ