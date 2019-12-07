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Jandarmadan merkezli operasyonu

Jandarmadan Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu

07.12.2019, 16:43 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019,16:49

İl Jandarmada Komutanlığı, Balıkesir merkezli , , ve 'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 8 / şüphelisi yakalandı.

Balıkesir Valiliğinden alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen planlı faaliyet kapsamında FETÖ-PDY Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik Balıkesir merkezli toplam 5 ilde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa'da operasyon icra edildi. 8 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

IHA

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