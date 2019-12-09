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'de 9 ele geçirildi

Balıkesir'de 9 silah ele geçirildi

09.12.2019, 10:41

'de polis son 24 saat içinde il genelinde yaptığı uygulamalarda 9 adet ele geçirdi. Emniyet ekipleri tarafından silahlara el konulurken, silahlarla yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir genelinde son 24 saat içerisinde 9 adet silah yakalandı. Uygulamalar neticesinde Balıkesir il merkezinde 1 adet kuru sıkı silah, 5 adet fişek, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve 26 adet fişek, Burhaniye ilçesinde 1 adet ruhsatsız ateşli silah, 1 adet yivsiz av tüfeği ve 6 adet kartuş, Bandırma ilçesinde 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve 13 adet fişek, 1 adet kuru sıkı silah ve 5 adet fişek, 1 adet yivsiz av tüfeği, Edremit ilçesinde 1 adet yivsiz av tüfeği ve 4 adet kartuş ele geçirildi. Emniyet ekipleri tarafından silahlara el konulurken, silahlarla yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.

IHA

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