Balıkesir'de hayvan atıkları çevre sağlığını tehdit ediyor

Balıkesir’in İbirler kırsal mahallesi Tavşan tepe mevkindeki bir hayvan besihanesi tarafından dereye bırakılan hayvan atıklarının çevre sakinleri tarafından yaşam şartlarını olumsuz yönde etkilediği öne sürülüyor.

Mahalle sakinleri atıkların özellikle yaz aylarında sinek ve böcek üretmesinin yanı sıra etrafa yayılan kokunun başta sağlık koşulları olmak üzere çevrede ki tarım alanlarını da olumsuz yönde etkilediğini belirtti.