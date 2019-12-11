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'de balık ölümleri yaşanan derede inceleme başlatıldı

Balıkesir'de balık ölümleri yaşanan derede inceleme başlatıldı

11.12.2019, 13:00

'in Edremit ilçesinde, 'ndan doğarak denize dökülen derede balık ölümleri meydana geldi. Numuneler, olayın nedeninin belirlenmesi için 'deki laboratuvara tahlile gönderildi.

Güre Mahallesi'nden geçerek denize dökülen Güre Deresi'nde balıkların telef olduğunu görenler durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince derenin suyundan ve ölen balıklardan numuneler alındı.

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