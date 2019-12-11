Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları'ndan doğarak denize dökülen derede balık ölümleri meydana geldi. Numuneler, olayın nedeninin belirlenmesi için Çanakkale'deki laboratuvara tahlile gönderildi.
Güre Mahallesi'nden geçerek denize dökülen Güre Deresi'nde balıkların telef olduğunu görenler durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince derenin suyundan ve ölen balıklardan numuneler alındı.
Balıkesir'de balık ölümleri yaşanan derede inceleme başlatıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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