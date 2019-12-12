Balıkesir-Susurluk Karayolu'nun Demirkapı mevkinde meydana gelen trafik kazasında 2 araç şarampole uçtu. Otomobilde bulunan 3 kişi ile TIR şoförü yaralı olarak kurtarıldı.
Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında 1'i TIR 2 aracın karıştığı kazada 2 araç şarampole uçtu.
Balıkesir-Susurluk Karayolu'nda TIR ile özel araç şarampole uçtu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.