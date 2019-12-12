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-Susurluk Karayolu'nda TIR ile özel araç şarampole uçtu

Balıkesir-Susurluk Karayolu'nda TIR ile özel araç şarampole uçtu

12.12.2019, 15:31

-Susurluk Karayolu'nun Demirkapı mevkinde meydana gelen trafik kazasında 2 araç şarampole uçtu. Otomobilde bulunan 3 kişi ile TIR şoförü yaralı olarak kurtarıldı.

Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında 1'i TIR 2 aracın karıştığı kazada 2 araç şarampole uçtu.

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