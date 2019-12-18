17 yıl hapis cezası bulunan suç makinesi yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nca aranan 15 ayrı suçtan 17 yıl hapis cezası bulunan E.H. yakalandı. E.H. hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalar yaptı. 15 ayrı suçtan arama kaydı bulunan ve toplam 17 yıl 26 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.H. isimli şüpheli Altıeylül ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesindeki evinde gözaltına alındı. E.H. hakkında gerekli yasal işlemlere başlanıldı.

IHA