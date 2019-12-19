‘Senden ayrılıyorum’ son sözü oldu

Edremit’te erkek arkadaşı Mehmet B. tarafından vurulan Nazan Can yaşamını yitirdi. Mehmet B’nin, karısına boşanma davası açtığı ve evlilik hazırlığı yaptığı Nazan Can’dan ayrılık lafını duyunca çılgına döndüğü öğrenildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, boşanma aşamasında olan iki çocuk babası Mehmet B. (46), birlikte yaşadığı sevgilisi Nazan Can'ı (35) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Silahı ateşlediği sırada Mehmet B'nin de tetiğe sıkışan parmağı koptu. OLAY, Kapıcıbaşı Mahallesi Bodur Cami Sokak'taki müstakil bir evde meydana geldi. Ekmek fırınında çalışan ve boşanma aşamasında olan Mehmet B, birlikte alkol aldığı Nazan Can'ın kendisinden ayrılmak istediğini söylemesi üzerine öfkeye kapıldı. "Ben senin yüzünden karımı boşuyorum. Çocuklarımı bırakıyorum" dedikten sonra Nazan Can'ı evde bulunan tüfekle vurdu.Can, göğsüne isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde kalırken, Mehmet B'nin ise tetiği çektiği parmağı tüfekte sıkışarak işlediğini söyledi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nazan Can'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri şüpheli Mehmet B'yi gözaltına aldı.Mehmet B.Edremit nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından Nazan Can'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Silahı ateşlerken parmağı kopan Mehmet B. ise Edremit Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından Balıkesir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.Otağ FIRINCIOĞULLARI