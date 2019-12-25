Balıkesir'de 48 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 48 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balıkesir-Edremit kara yolunun Osmanlar Mahallesi mevkisinde ağaçlık alanda kalabalık bir grubun bulunduğu bilgisini aldı. Kadın ve çocukların da olduğu Afganistan uyruklu 48 göçmen, ekipler tarafından yakalandı.
AA
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