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'de 48 düzensiz yakalandı

Balıkesir'de 48 düzensiz göçmen yakalandı

25.12.2019, 13:28

'in İvrindi ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 48 düzensiz yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balıkesir-Edremit kara yolunun Osmanlar Mahallesi mevkisinde ağaçlık alanda kalabalık bir grubun bulunduğu bilgisini aldı. Kadın ve çocukların da olduğu Afganistan uyruklu 48 göçmen, ekipler tarafından yakalandı.

AA

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