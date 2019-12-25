Servis minibüsü ile kamyon çarpıştı, 6 zeytin işçisi yaralandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde zeytin işçilerini taşıyan servis minibüsü ile kamyon çarpişti. Kazada 6 zeytin işçisi yaralandı. Edremit Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildikleri öğrenildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytin işçilerini taşıyan servis minibüsü ile kamyon çarpişti. Kazada 6 zeytin işçisi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, İzmir-Çanakkale kara yolunda M.Y. idaresindeki 45 F 1840 plakalı kamyon sağ şeritte durunca, arkasından gelen A.F. yönetimindeki 10 KB 429 plakalı zeytin işçilerini taşıyan servis minübüsü kamyona arkadan çarptı.Çarpmanın etkisiyle F.C., S.U., F.Y., S.M., E.K., S.E. isimli 6 zeytin işçisi yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulanslar ile Edremit Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildikleri öğrenildi. Jandarma kazayla alakalı tahkikat başlattı.