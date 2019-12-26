Balıkesir'de kahreden olay! Sobadan sızan gaz anne ve oğlunun sonu oldu

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Fatma (79) ve zihinsel engelli oğlu Muhammet Şahan hayatını kaybetti.

Ali Hikmet Paşa Mahallesi Yamaç Sokak'taki evlerinde yaşayan Fatma (79) ve zihinsel engelli oğlu Muhammet Şahan'dan (46) bir süre haber alamayan komşuları, durumu kadının diğer oğlu Ramazan Şahan'a bildirdi.