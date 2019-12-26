  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Balıkesir > Balıkesir'de kahreden olay! Sobadan sızan gaz anne ve oğlunun sonu oldu

'de kahreden olay! Sobadan sızan gaz anne ve oğlunun sonu oldu

Balıkesir'de kahreden olay! Sobadan sızan gaz anne ve oğlunun sonu oldu

26.12.2019, 17:10

'in merkez Karesi ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Fatma (79) ve zihinsel engelli oğlu Muhammet Şahan hayatını kaybetti.

Ali Hikmet Paşa Mahallesi Yamaç Sokak'taki evlerinde yaşayan Fatma (79) ve zihinsel engelli oğlu Muhammet Şahan'dan (46) bir süre haber alamayan komşuları, durumu kadının diğer oğlu Ramazan Şahan'a bildirdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Balıkesir'de kahreden olay! Sobadan sızan gaz anne ve oğlunun sonu oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN