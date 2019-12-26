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baba ocağı Sındırgı'da

Cengiz Ünder baba ocağı Balıkesir Sındırgı'da

26.12.2019, 21:21 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019,21:21

Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcu , yılbaşı tatilini geçirmek için 'in Sındırgı ilçesinde bulunan baba ocağına geldi.

Hemşehrileri ve akrabaları ile buluşan milli sporcu , Sındırgı sokaklarından memleket hasretini gideriyor.

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