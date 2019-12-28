Bu kütüphanede tarih yatıyor

Balıkesir'de 2016 yılında hizmete açılan Mutasarrıf Ömer Ali Bey Yazma Eser Kütüphanesi'nde arapça harflerden oluşan el yazması ve matbu halde toplam 13 bine yakın eseri barındırıyor. Raflarında tarih barındıran kütüphanede en dikkat çeken eser 800 yıllık el yazması Kuran-ı Kerim. Kütüphane Müdürü Şahin Gergin, "Kuran-ı Kerim'in 800 yıllık Selçuklular ya da Beylikler dönemine ait olduğu tahmin ediliyor" dedi.
OTAĞ FIRINCIOĞULLARI
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