Soyer’den çok seslilik vurgusu!

İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu (İEKKK) 2019'un son toplantısı için Tarihi Havagazı Fabrikası'nda bir araya geldi. Toplantıya önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Aziz Kocaoğlu da katıldı. Toplantının açılış konuşmasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Koordinasyon Kurulu'nun İzmir'e farklı pencereden bakan kurum ve kuruluşların İzmir ortak paydasında buluştuğunu söyleyerek bu farklı yapıların bir aradalığının İzmir ve Türkiye için son derece anlamlı olduğunu vurguladı.

EN ŞEFFAF BİÇİMDE



Toplantının kapanışında da söz alan Soyer şöyle konuştu: "Her konu bu kurulun konusu, hepsini yeri geldiğinde konuşacağız. En demokratik ve en şeffaf biçimde, demokratik üsluba ve adaba uyarak. Eğer ki demokrasi bir arada yaşama kültürüyse birbirimizi duyup dinlemeyi ve farklılıklardan feyz almayı bunlarla kendi görüşlerimizi zenginleştirmeyi başaracağımızı biliyorum. Bu topluluğun buna muktedir olduğunu da biliyorum" diye konuştu.