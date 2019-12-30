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'de dehşet! Silahla şaka yaparken arkadaşının sevgilisini öldürdü

Balıkesir'de dehşet! Silahla şaka yaparken arkadaşının sevgilisini öldürdü

30.12.2019, 15:15 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019,15:49

’in ilçesinde bir genç, boş zannettiği silahla şaka yaparken arkadaşının sevgilisini öldürdü. Olayla ilgili A.B. ve Selin K'nın sevgilisi S.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Gazi Celal Mahallesi Hamdibey Caddesi'ndeki bir evde, dün gece 3 arkadaş aşırı alkol aldı.

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