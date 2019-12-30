Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir genç, boş zannettiği silahla şaka yaparken arkadaşının sevgilisini öldürdü. Olayla ilgili A.B. ve Selin K'nın sevgilisi S.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının devam ettiği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Gazi Celal Mahallesi Hamdibey Caddesi'ndeki bir evde, dün gece 3 arkadaş aşırı alkol aldı.
Balıkesir'de dehşet! Silahla şaka yaparken arkadaşının sevgilisini öldürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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