Kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde Jandarma ekiplerince kaçak kazı yapan B.B, A.D, H.K. ve H.Ş. yakalandı. Şüphelilere ait araç ve bölgede yapılan aramalarda 3 adet kazma ve 3 adet dedektör ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.



OTAĞ FIRINCIOĞULLARI