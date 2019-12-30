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Kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

Kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı
Giriş Tarihi: 30.12.2019

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde Jandarma ekiplerince kaçak kazı yapan B.B, A.D, H.K. ve H.Ş. yakalandı. Şüphelilere ait araç ve bölgede yapılan aramalarda 3 adet kazma ve 3 adet dedektör ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

OTAĞ FIRINCIOĞULLARI

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