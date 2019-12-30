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Kırmızı ışık ihlali az daha can alıyordu

Kırmızı ışık ihlali az daha can alıyordu
Giriş Tarihi: 30.12.2019

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 Karayolu'nun Altınova sapağında meydana gelen trafik kazasında, 1 çocuk yaralandı. H.A. idaresindeki 10 YG 446 plakalı araç, yeşil ışık yandığı için Altınova istikametinden ana yola çıktığı sırada İzmir istikametinden Ayvalık'a doğru hızla seyreden İ.I. adlı sürücünün kullandığı 10 U 1648 plakalı araçla çarpıştı. Kazadan sonra tarla içine sürüklenen araçta bulunan sürücü H.A yara almazken yanında bulunan oğlu O.A. başından yaralandı. Hastaneye kaldırılan O.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SUAT SALGIN

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