Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 Karayolu'nun Altınova sapağında meydana gelen trafik kazasında, 1 çocuk yaralandı. H.A. idaresindeki 10 YG 446 plakalı araç, yeşil ışık yandığı için Altınova istikametinden ana yola çıktığı sırada İzmir istikametinden Ayvalık'a doğru hızla seyreden İ.I. adlı sürücünün kullandığı 10 U 1648 plakalı araçla çarpıştı. Kazadan sonra tarla içine sürüklenen araçta bulunan sürücü H.A yara almazken yanında bulunan oğlu O.A. başından yaralandı. Hastaneye kaldırılan O.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
SUAT SALGIN
Kırmızı ışık ihlali az daha can alıyordu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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