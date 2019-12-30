Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda kurulan jeneratörler vasıtasıyla 24 saatlik kesinti sonrası binalardan bazılarına elektrik verilmeye başlandı.
Erdek ilçesine bağlı İlhanköy Mahallesi'nden denizin dibinden kablolarla adaya sağlanan elektriğin kesilmesinin ardından Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Marmara Adası'nda jeneratörler çalışmaya başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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