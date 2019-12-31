Balıkesir'de öldüren şaka!

Balıkesir Edremit’te, alkol alan gençlerden biri boş sandığı silahla şaka yapmak istediği arkadaşının sevgilisini öldürdü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir genç, boş zannettiği silahla şaka yaparken arkadaşının sevgilisini başından vurarak öldürdü. Edinilen bilgiye göre, Gazi Celal mahallesi Hamdibey Caddesi'ndeki evde, önceki gece 3 arkadaş aşırı alkol aldı. Ev sahibi A.B, silahını çıkararak, Selin K'ye hava atmak için şarjöründeki mermileri tek tek boşalttı.





SİLAHI KAFASINA DAYADI

A.B, boş zannettiği silahı, arkadaşı S.D'nin kız arkadaşı Selin K'nin başına dayayarak tetiğe bastı. Ancak silah ateş alınca genç kız kanlar içinde yığılarak hayatını kaybetti. Olayın ardından şüphelileri yakalayan polis ekipleri soruşturma başlattı. Olayla ilgili A.B. ve ölen kızın sevgilisi S.D. gözaltına alındı.