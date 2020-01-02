Son dakika: Balıkesir'de deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

AFAD verilerine göre Balıkesir'in Gönen ilçesinde 22.35 sıralarında 3,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Balıkesir'de saat 22:35'te 3,1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Bazı ilçelerde hissedilen ve paniğe neden olan deprem nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.