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Son dakika: Balıkesir'de deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

Son dakika: Balıkesir'de deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

02.01.2020, 23:07 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020,23:09

AFAD verilerine göre Balıkesir'in Gönen ilçesinde 22.35 sıralarında 3,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Balıkesir'de saat 22:35'te 3,1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Bazı ilçelerde hissedilen ve paniğe neden olan deprem nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.

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