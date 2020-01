Yıkılan balkon tehlike saçıyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, sahibinin yurt dışında yaşadığı öğrenilen bir evin balkon kısmından aşağıya düşen taş parçalarının tehlike saçtığı belirtildi. Ayvalık'ın merkez mahallesi Hayrettin Paşa'daki Macaron mevkiinde bulunan evin balkon kısmının rüzgar ve yağış nedeniyle yıpranması sonucu yavaş yavaş dökülmeye başladığını kaydeden mahalle sakinleri, oldukça işlek bir sokak olan evin önünden her gün yüzlerce vatandaşın geçtiğini ve bu yüzden de her an ciddi bir tehlikenin ortaya çıkmasından endişeli olduklarını vurguladı. Hayrettin Paşa Mahallesi Barbaros Caddesi 16. Sokak No:3'teki evin balkonundaki tehlikenin ortadan kaldırılmasını isteyen vatandaşlar, ilçe genelinde bu tür sorunlu evlerin yoğun olduğuna da dikkat çekiyorlar.