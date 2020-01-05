“Cumhur İttifakı gönül birlikteliğidir”

Balıkesir’de göreve gelir gelmez, il teşkilatında komisyonlar kurarak aktif siyasetin içinde olacakları mesajını veren MHP İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, “AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi, memleketimizin sorunlarını çözmek için bir araya gelmiş iki güzide partidir” dedi.

MHP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, "Partimiz ihanet sürecinde yıpratıldı. O dönemdeki olumsuz şartlar MHP'nin Balıkesir'de milletvekili çıkaramamasının en büyük nedenidir" dedi. Yüksel, partisinin kongre sürecini ve siyasi gündemi Yeni Asır okuyucuları için değerlendirdi.



ÇOCUK HASTANESİ ŞART

■ Başkanlığınız sırasında MHP Balıkesir İl Teşkilatı nasıl bir yapılanma içerisine girecek?

3. ayımıza girmiş bulunuyoruz. İl yönetim kurulumuzun ardından çeşitli komisyonlar oluşturuldu. Bu komisyonlar spor, sağlık, tarım ve hayvancılık komisyonu. Seçim ve siyasi işlerle alakalı ve STK'lardan sorumlu komisyonlara birer başkan atandı. Küçükbaş hayvancılıkla ilgili BAÜN Veterinerlik Fakültesi'nden de danışmanlık alıyoruz. Sağlık komisyonumuz da Balıkesir'de çocuk hastanesi yetersizliğine dikkat çekiyor. Bu konuda girişimlerimiz oluyor.

■ Çocuk hastanesi konusunu biraz açar mısınız?

Başlı başına bir çocuk hastanesi Balıkesir'in ihtiyacı. Bu konudaki eksiklerle alakalı bir arge çalışması yapıyoruz. Şehrimize ve insanımıza yönelik birçok çalışmaya devam edeceğiz. MHP'nin kurumsal yapısına çok özen gösteriyoruz. Bu yapının daha iyi bir noktaya geleceği kanaatindeyiz.



"İHANETE UĞRADIK"

■ Bu dönem Balıkesir'i MHP'den bir milletvekili temsil edemedi. Bunu neye bağlıyorsunuz?

Partimiz ciddi bir yıpranma dönemi yaşadı. Biz buna 'Kasım İhanet Süreci' diyoruz. MHP Genel Başkanının genel merkezimizin politikalarını anlamadan, genel başkanımızın yapmış olduğu açıklamaları o ya da bu şekilde yeterli bulmayarak, çeşitli bahaneler üreterek partimizden ayrılanların partimize yönelik bir operasyonu olarak değerlendiriyoruz. O dönemdeki olumsuz şartlar MHP'nin Balıkesir'de milletvekili çıkaramamasının en büyük nedenidir. Ama sonraki süreçte genel başkanımızın dirayetli tutumu ülkücü tabanda ses bulmaya başladı. Ciddi şekilde de partimize teveccüh artıyor.



LİDER ÜLKE TÜRKİYE HEDEFİ

Önümüzdeki süreçte de AK Parti ile MHP arasındaki Cumhur İttifakı devam edecek mi?

Cumhur ittifakı liderimiz Devlet Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi 2023 hedefine kilitlenmiş bir durumda devam ediyor. Cumhur ittifakının önemi, Türk milletinin içinde bulunduğu durumdan daha iyi yerlere gelebilmesi için ömür boyu devam edebilir olmasındadır. Cumhur ittifakı bir koalisyon değil; bir gönül birlikteliğidir. Memleketimizin sorunlarını çözmek için bir araya gelmiş iki güzide partinin gönül birlikteliği olarak görüyoruz. Biz göreve geldiğimiz günden itibaren çok kıymetli AK Partili il başkanlarımız ve belediye başkanlarımızla görüştüğümüzde hep şu ifadeyi kullandık: Talepkar olan bir MHP değil, Cumhur İttifakı'na katkı sağlayan bir MHP inşa etmek için buradayız. Projelerimiz olduğunu ifade ettik, sağolsunlar onların da yaklaşımları bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. İki liderin bir araya gelerek büyük Türkiye için adım adım ilerlettikleri çalışmanın başladığı kanaati bizde de hakim. 'Hedefimiz 2020, lider ülke Türkiye' sloganıyla birlikte çalışmalarımıza katkı sağlamak için çalışacağız.

Otağ FIRINCIOĞULLARI