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Eski enerji nakil diregi korku saçıyor

Eski enerji nakil diregi korku saçıyor
Giriş Tarihi: 5.1.2020

Ayvalık'ın merkez mahallelerinden Hayrettinpaşa'nın, "Macaron" mevkiinde yıllar önce bir kamyonun manevra yaparken zarar verdiği metal elektrik akım direğinin halen aynı şekilde hizmet veriyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan tarihi Macaron Çarşısı'nda bulunan elektrik akım direği korku saçıyor. Direğin kurumuş asma ağacı dallarıyla çevrili olan üst kısmında birçok kablonun yıpranmış ve uçlarının çıplak olduğunu belirten vatandaşlar, "Olası bir elektrik kaçağında tamamı metal olan direğe dokunabilecek insanlar hayatını kaybedebilir. Bir facia yaşanmadan yetkililer önlem almalı" dedi.

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