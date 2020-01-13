Balıkesir'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü Şükrü Doğan ve Selahattin Karaman yaralandı, ağır yaralanan Erman Uzman, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bandırma-Erdek kara yolunun 12. kilometresinde Şükrü Doğan (28) yönetimindeki 10 U 3118 plakalı otomobil, Düzler Mahallesi Hürriyet Caddesi kavşağında virajı alamayarak şarampole devrildi.