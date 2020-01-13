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'de feci : 1 ölü, 2 yaralı

Balıkesir'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

13.01.2020, 09:26

'in Erdek ilçesinde, otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü Şükrü Doğan ve Selahattin Karaman yaralandı, ağır yaralanan Erman Uzman, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bandırma-Erdek kara yolunun 12. kilometresinde Şükrü Doğan (28) yönetimindeki 10 U 3118 plakalı otomobil, Düzler Mahallesi Hürriyet Caddesi kavşağında virajı alamayarak şarampole devrildi.

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