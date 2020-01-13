Balıkesir'in Erdek ilçesinde, otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü Şükrü Doğan ve Selahattin Karaman yaralandı, ağır yaralanan Erman Uzman, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bandırma-Erdek kara yolunun 12. kilometresinde Şükrü Doğan (28) yönetimindeki 10 U 3118 plakalı otomobil, Düzler Mahallesi Hürriyet Caddesi kavşağında virajı alamayarak şarampole devrildi.
Balıkesir'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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