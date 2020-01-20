Balıkesir'de polis 8 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 8 kişiyi yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürülüğüne bağlı ekipler il genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu yağma suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 8 kişiyi Erdek, Edremit, Ayvalık ve Balıkesir İl Merkezinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi.

İHA