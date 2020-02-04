  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Balıkesir > Ahmet Mekin, eşini gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı

, eşini gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı

Ahmet Mekin, eşini gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı

04.02.2020, 17:33

Türk sinemasının emektar oyuncularından, '' ödüllü 'in (Kurteli) (88), kanser tedavisi gördüğü hastanede, dün hayatını kaybeden eşi (82), ’in Erdek ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Türk sinemasının efsane jönlerinden Ahmet Mekin'in 63 yıllık eşi Kumral Şükran Kurteli, 2,5 aydır tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde onkoloji bölümünde, dün hayatını kaybetti. Kumral Şükran Kurteli'nin cenazesi uçakla Balıkesir'in Erdek ilçesine getirildi. Kumral Şükran Kurteli'nin cezane namazı ikindi namazının ardından Erdek Ocaklar Camiinde kılındı. Kumral Şükran Kurteli, kılınan cenaze namazının ardından Erdek Ocaklar Mezarlığı'na defnedildi.



AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI
Ahmet Mekin, cenaze namazı boyunca ayakta durmakta güçlük çekti. Namazın ardından eşinin tabutunu omuzlayan Mekin, gözyaşlarına hakim olamadı. Kızının otomobiline binerek cenaze aracını takip eden Ahmet Mekin, aracın içerisinde de gözyaşı döktü.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ahmet Mekin, eşini gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN