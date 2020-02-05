FETÖ'NÜN ABD New Jersey'deki bir okulu, eyalette zorunluluk kapsamına giren lezbiyen, gey, biseksüel ve transseksüel (LGBT) müfredatının test edileceği okullar arasına girdi. Pilot uygulama için eyalet çerçevesinde kendi isteği ile başvuru yapan 50 okul arasından seçilen 12 okulun belirlendiği listede, FETÖ bağlantılı Bergen Art and Science Academy isimli sözleşmeli okul da yer aldı. Bu ay test edilecek olan LGBT eğitimi, bölgedeki Müslüman ve bazı Hristiyan grupların tepkisini çekti.
ABD’deki FETÖ okulu LGBT eğitimi verecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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