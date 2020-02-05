Balıkesir'de fırtına nedeniyle uçan çatı yolu kapattı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, şiddetli fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu.

İlçede sabah etkisini artıran fırtına, hayatı olumsuz etkiliyor. Ören Enver Güreli Bulvarı'nda bir binanın çatısı uçarak yolu kapattı. Herhangi bir hasara yol açmayan olayın ardından bulvarda ulaşım durdu. Ekipler tarafından çatı bulunduğu yerden kaldırıldı ve ulaşım normale döndü.

AA