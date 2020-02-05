Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; dün gece ve gün boyu etkili olan fırtına, gece saatlerinde şiddetli yağışla birlikte eserek etkili oldu. Aynı bölgelerde bazı küçük balıkçı teknelerinin bağlı bulunduğu ahşap iskeleler de şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle parçalandı.
Şiddetli yağış ve saatte 75 ile 105 kilometre hızla esen fırtına nedeniyle ilçenin Sarımsaklı mevkii ile Altınova ve Sahilkent Mahallelerinin yanı sıra Yunus Emre Parkı ile Gönül Yolu Köprüsü mevkilerinde kıyıya bağlı olan küçük balıkçı tekneleri battı.
Balıkesir'de fırtına ve yağış etkili oldu! Ayvalık'ta balıkçı tekneleri battı, iskeleleri parçalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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