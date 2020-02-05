Balıkesir'de fırtına ve yağış etkili oldu! Ayvalık'ta balıkçı tekneleri battı, iskeleleri parçalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; dün gece ve gün boyu etkili olan fırtına, gece saatlerinde şiddetli yağışla birlikte eserek etkili oldu. Aynı bölgelerde bazı küçük balıkçı teknelerinin bağlı bulunduğu ahşap iskeleler de şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle parçalandı.