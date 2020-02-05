  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Balıkesir > Balıkesir'de fırtına ve yağış etkili oldu! Ayvalık'ta balıkçı tekneleri battı, iskeleleri parçalandı

'de fırtına ve yağış etkili oldu! Ayvalık'ta balıkçı tekneleri battı, iskeleleri parçalandı

Balıkesir'de fırtına ve yağış etkili oldu! Ayvalık'ta balıkçı tekneleri battı, iskeleleri parçalandı

05.02.2020, 17:18

’in Ayvalık ilçesinde; dün gece ve gün boyu etkili olan fırtına, gece saatlerinde şiddetli yağışla birlikte eserek etkili oldu. Aynı bölgelerde bazı küçük balıkçı teknelerinin bağlı bulunduğu ahşap iskeleler de ve fırtına nedeniyle parçalandı.

ve saatte 75 ile 105 kilometre hızla esen fırtına nedeniyle ilçenin Sarımsaklı mevkii ile Altınova ve Sahilkent Mahallelerinin yanı sıra Yunus Emre Parkı ile Gönül Yolu Köprüsü mevkilerinde kıyıya bağlı olan küçük balıkçı tekneleri battı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Balıkesir'de fırtına ve yağış etkili oldu! Ayvalık'ta balıkçı tekneleri battı, iskeleleri parçalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN