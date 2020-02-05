FETÖ’nün Balıkesir adliye yapılanması çökertildi

FETÖ'nün adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik Balıkesir merkezli soruşturmada, 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir, Balıkesir ve Konya'da FETÖ için harekete geçildi.

Balıkesir'de FETÖ/PDY Terör Örgütü ile mücadele kapsamında önceki gün bir önemli operasyon için daha düğmeye basıldı.



11 İLDE EŞ ZAMANLI

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ'nün adliye yapılanmasının deşifre edilmesi için operasyon yapıldı. Adliyenin sözde mahrem imamları ile irtibatları olan, icra müdür yardımcısı, infaz koruma memuru ve zabıt katibinin yanı sıra, polis ve adliye mahrem lmamı olduğu değerlendirilen şahısların da aralarında bulunduğu toplam 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik Balıkesir merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Kahramanmaraş, Kilis, Gaziantep, Bursa, Bilecik, Osmaniye ve Çanakkale'nin de aralarında bulunduğu toplam 11 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Eş zamanlı baskınlarda yakalanarak gözaltına alınan 24 şahsın, Balıkesir'e getirileceği öğrenildi.



ÖRGÜTÜN ESNAF VE İŞ İNSANLARI AYAĞINA İZMİR'DE OPERASYON

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin esnaf ve iş insanları yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı. Haklarında soruşturma yürütülen zanlılardan bazılarının KHK ile kapatılan dernek ve sendikalara üye oldukları, Bank Asya'daki hesaplarında "artış" belirlendiği öğrenildi.Gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 43'ünün örgütün sözde "mütevellisi" olduklarına dair ihbar ve beyanların bulunduğu belirtildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların İzmir, İstanbul, Aydın, Kütahya ve Denizli'deki adreslerine operasyon düzenledi.



4 KİŞİ YURT DIŞINA KAÇMIŞ

Operasyonlarda toplam 39 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan zanlıların yakalanması için çalışmalar sürerken, şüphelilerden 4'ünün yurt dışında oldukları öğrenildi.



TÜBİTAK VE GATA'DA 53 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

Ankara'da MİT ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde yapılan çalışmada, TÜBİ- TAK bünyesindeki şüphelilerin FETÖ'cülerle haberleştikleri belirlendi. İfade ve teşhis tutanakları doğrultusunda, 9'u aktif görevde, 6'sı sözleşmesi feshedilerek kurumla ilişiği kesilen, 1'i istifa eden, 5'i ihraç edilen mahrem imam olmak üzere 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 16'sı gözaltına alındı. Yine MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen çalışmada GATA'ya da operasyon yapıldı. 17'si aktif görevde (3 profesör, 8 doçent, 5 yardımcı doçent, 1 doktor), 4'ü emekli, 8'i değişik hastanelerde görevli, 2'si istifa etmiş toplam 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 7 ilde 23 şüpheli gözaltına alındı.



■ FATİH ŞENDİL