Anne kızı ‘izin kavgası’ ayırdı

Balıkesir’de tartıştığı annesini bıçakladıktan sonra balkondan atlayarak hayatını kaybeden Irmak, gözyaşları içinde toprağa verildi. Genç kızın annesini, dışarı çıkmasına izin vermediği için bıçakladığı öğrenildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tartıştığı annesini bıçakladıktan sonra 4. kattaki evin balkonundan atlayan 20 yaşındaki genç kız, gözyaşları arasında toprağa verildi. Edinilen bilgiye göre, Baraj Caddesi'nde meydana gelen olayda Irmak Bayramıclılar arkadaşlarıyla buluşmak için dışarı çıkmak istedi.

BİR ANDA PANİKLEMİŞ

Ancak Nagihan Bayramıclılar (42) saatin geç olduğunu söyleyerek izin vermeyince, anne kız arasında tartışma çıktı. Evin mutfak bölümünde süren tartışmada öfkelenen Irmak Bayramıclılar eline geçirdiği ekmek bıçağıyla annesine saldırdı. Boğazından ve elinden yaralanan anne kanlar içinde kaldı. Annesinin bu halini gören genç kız, panikle 4. kattaki evin balkonundan kendini boşluğa bıraktı.

Çığlıkları duyan komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Anne ve kızı, Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak genç kız, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ameliyata alınan anne ise kızının cenazesine katılmak için taburcu edildi. Yakınları tarafından adli tıp kurumundan alınan genç kızın cenazesi Hacı Ahmet Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından toprağa verildi.