Otomobilini çalan genci öldürdü

Balıkesir’de görevli polis Ömer E, otomobilini çalıp 5 gün boyunca kaçan 17 yaşındaki Mustafa Alınç’ı takip ettiği Bursa’da bir zeytinlikte göğsünden vurdu.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde görevli polis memuru Ömer E. (40), otomobilini çalan Mustafa Alınç'ı (17), zeytin tarlasında çalınan aracının direksiyonundayken ruhsatsız tabancayla ateş ederek öldürdü. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde meydana geldi. Balıkesir'in Susurluk ilçesinde görev yapan polis memuru Ömer E, otomobilini, bankadaki işlerini halletmesi için akrabası olan İ.A'ya verdi.

ARACA BİNİP UZAKLAŞTILAR

Yolda otastop çeken iki genci otomobile alan ve alkol kullanan İ.A, otomobili gençlerden birinin sürmesini istedi. Bunun üzerine gençlerden biri, direksiyona geçti. Diğer arkadaşının da araca binmesiyle iki şüpheli, otomobille uzaklaştı.

AMCA OĞLUNU ARADI

İ.A. durumu önce Ömer E'ye, ardından da polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Otomobil, olaydan 2 saat sonra Bursa'nın Karacabey ilçesindeki trafik kontrol noktasında polis ekiplerince durdurulmak istendi. Ancak sürücü, hızla bölgeden uzaklaştı. Bin 200 kamera görüntüsünü inceleyen polis ekipleri, çalıntı otomobili kullanan şüphelinin Mustafa Alınç olduğunu tespit etti. Ömer E. de aracını bulmak için Balıkesir'den diğer otomobiliyle Bursa'ya geldi. Ömer E, polis memuru olan amcasının oğlu Halil İbrahim E'yi telefonla arayarak durumu bildirdi ve kendisine yardımcı olmasını istedi.

YERİNİ TESPİT ETTİLER

Diğer amcasının oğlu Yunus E'yi de yanına alan Ömer E, Halil İbrahim E. ile birlikte, kendi imkanlarıyla otomobili bulmak için kent merkezinde araştırma yaptı. Aracın sürekli Geçit Mahallesi'ndeki bir zeytinlik alanda dolaştığı bilgisine ulaşan Ömer E. ve akrabaları, burada bir hakim tepeye çıkarak beklemeye başladı.

'DUR' İHTARINA UYMADI

Dün öğle saatlerinde tekrar uygulama noktasındaki polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan Mustafa Alınç, Geçit Mahallesi'ndeki zeytinlik alana girdi. Bu sırada bölgede bekleyen Ömer E, belindeki ruhsatsız tabancayı çıkararak otomobile doğru ateş etmeye başladı. Ömer E'nin tabancasından çıkan mermilerden biri Alınç'ın göğsüne isabet etti. Alınç'ın direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, zeytin ağacına çarptı. Ömer E. ve akrabaları, geldikleri otomobili bırakarak kaçtı.

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