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merkezli 16 ilde operasyonu

Balıkesir merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu

10.02.2020, 10:52

merkezli 16 ilde, 'nün mahrem imamlarının ankesörlü/kontörlü telefonlarla irtibat kurduğu belirlenen 14'ü muvazzaf asker 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Balıkesir merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem imamlarının ankesörlü/kontörlü telefonlarla irtibat kurduğu belirlenen 14'ü muvazzaf asker 24 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü/kontörlü telefonlarla irtibat kurduğu tespit edilen Kara, Hava ve Jandarma komutanlıklarında 14'ü muvazzaf asker 24 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Balıkesir, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Bolu, Kocaeli, Ankara, Hatay, Iğdır, Bursa, Aydın, Düzce, Eskişehir, Hakkari, Ardahan, Giresun ve Afyonkarahisar'da şüphelilerin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonun 40 adresi kapsadığı, muvazzaf askerler dışındaki şüphelilerden 4'ünün meslekten ihraç edildiği, 2'sinin kapatılan askeri okulların öğrencileri olduğu, 2'sinin Sağlık Bakanlığına geçiş yaptığı, birinin ordudan emekliye ayrıldığı, birinin ise açığa alındığı öğrenildi.

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