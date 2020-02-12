10 yıl önce yaralayan kocası bu kez öldürdü

Balıkesir’de yaşayan Gülistan Özcan, ayrılmak istediği kocasının bıçaklı saldırısında öldü. Özcan, daha önce de eşi tarafından bıçaklanmıştı. Ağılda hayvanlarıyla ilgilenip eve dönen Ergün Özcan, tartıştığı eşini tekrardan bıçakladı. Hastaneye kaldırılan kadın ise kurtarılamadı.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, 4 çocuk annesi Gülistan Özcan (47), ayrılmak istediği için tartıştığı psikolojik sorunları olan eşi Ergün Özcan (45) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Ergün Özcan'ın 10 yıl önce de eşini yaraladığı bunun üzerine evi terk eden Gülistan'ın çocukları için döndüğü ortaya çıktı.

'AYRILALIM' DEDİ

Olay dün sabah, Kalebayır Mahallesi'nde meydana geldi. Ağılda hayvanlarıyla ilgilenip eve dönen Ergün Özcan, kendisinden ayrılmak istediğini söyleyen eşi Gülistan Özcan ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine mutfaktan ekmek bıçağını alan Ergün Özcan, eşini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

HASTANEDE ANLATTI

Gülistan Özcan kanlar içinde yere yığılırken, Ergün Özcan Manyas Devlet Hastanesi'ne gidip, olayı anlatarak jandarmaya teslim oldu. Bu sırada eve sevk edilen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Gülistan Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ergün Özcan, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Mahkemeye çıkarılan katil koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HAKİM OLAMAMIŞ

Özcan'ın ilk ifadesinde, eşinin ayrılmak istemesi üzerine kavga ettiklerini ve kendine hakim olamayarak Gülistan Özcan'ı öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Ergün Özcan'ın, Gülistan Özcan'ı 10 yıl önce de yaraladığı ortaya çıktı. Gülistan Özcan'ın evi terk ettiği ancak bir süre sonra hem çocukları için hem de eşiyle aynı mahallede olması nedeniyle eve döndüğü öğrenildi.

SUAT SALGIN