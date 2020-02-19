İki ildeki 'tefeci' operasyonunda 7 tutuklama

Balıkesir Bandırma ve Gönen ilçeleri ile Bursa’nın Karacabey ilçesinde, ‘tefecilik’ yapan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 7’si tutuklandı. 2şüpheliye ise ev hapsi cezası verildi.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bandırma, Gönen ve Karacabey ilçelerinde bir suç örgütünün yüksek faizle borç para verdiği yönünde ihbar aldı. Polis ekipleri, tespit edilen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskında, 17 şüpheli gözaltına alındı.





Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, el yapımı ruhsatsız tabanca, 10 mermi, 267 senet, 43 çek fotokopisi, 2 senet defteri, 14 sözleşme, 8 banka dekontu ve 2 tane 1'er dolar ele geçirildi. Senetlerin değerinin yaklaşık 8 milyon lira olduğu öğrenildi.





Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden E.K., D.K., N.K., M.A., K.Ö., K.B. ve D.G. tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Şüphelilerden İ.G.E. ve S.E.'ye ev hapsi cezası verilirken, D.T., R.T., S.P., Z.H., Ö.S.S. ve R.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. C.K. ve E.K.ise salıverildi.