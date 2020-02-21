Depremde hasar gören cami ibadete kapatıldı

Balıkesir’in Savaştepe ilçesindeki Müftülük, Manisa’da gerçekleşen depremin ardından minaresinin zarar gördüğü gerekçesiyle camiyi ibadete kapattı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrası Savaştepe'de ki Müftülük Cami hasar gördü. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan incelemelerde 40 metre yüksekliğindeki Caminin minaresinde çatlaklar oluştuğu tespit edilmesi üzerine cami ibadete kapatıldı. Alınan karar sonrası Savaştepe emniyet ekipleri tarafından cami çevresinde güvenlik koridoru oluşturularak güvenlik önlemi alındı.

Olay yerinde çalışmaları takip eden Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek caminin en uç noktasında çatlaklar bulunduğuna dikkat çekerek "Müftülük camimiz Savaştepe merkezinde ki vatandaşlarımız tarafından yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bu sebeple gerekli tüm önlemler alınarak yollar kapatıldı. Camimiz de geçici bir süreliğine ibadete kapatıldı. Savaştepe, son günlerde depremlerin yoğun yaşandığı Akhisar ve Kırkağaç ilçelerine çok yakın. Bu sebeple depremler ilçemizde de şiddetli bir şekilde hissediliyor. Yapılan incelemeler sonucunda cami minaresinde deprem sebebiyle çatlaklar olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz. En kısa sürede gerekli onarımlar yapılarak camimiz ibadete açılacaktır"dedi.