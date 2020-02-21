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'te araçtan pompalı tüfek ve çıktı

Edremit'te araçtan pompalı tüfek ve uyuşturucu çıktı

21.02.2020, 19:04

'in ilçesinde, polisin durdurduğu araçta pompalı tüfek ve ele geçirildi. Gözaltına alınan kişiler ile ilgili olarak başlatıldı.

Öğle saatlerinde polisin kontrolünde, şüpheli görülen 10 BBZ 04 plakalı bir araç durduruldu. Sürücü E.B. ve yolcu kısmında oturan A.B.'nin üstünde ve araçta yapılan aramada, bir adet ruhsatı başkasının üzerine, fişeği atım yatağında bulunan pompalı tüfek ve tüfeğe ait 27 adet dolu fişek, ayrıca bir poşet içerisinde bin 705 adet ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan kişiler ile ilgili olarak adli işlem başlatıldı.

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